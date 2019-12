Toneelstuk naar boek André Kuipers gaat naar China

Het Astronautje , de familievoorstelling gebaseerd op het boek André het Astronautje van ruimte-icoon André Kuipers, gaat naar China. De voorstelling van het gezelschap Klein Amsterdam Producties is tijdens de kerstdagen te zien in het Marphy's Play House-theater in de Chinese miljoenenstad Chengdu.

Het Astronautje is een van de zeven Nederlandse jeugdtheatervoorstellingen die tot half januari in China te zien zijn. De Nederlandse tournee vindt plaats in het kader van het 'Hallo Holland-programma'. De voorstellingen vinden behalve in Chengdu plaats in Shanghai, Beijing en Suzhou.

Andere voorstellingen die zijn uitverkoren voor 'Hallo Holland' zijn de interactieve muzikale productie BE Mozart (waarin toeschouwers leren hoe het was om Mozart te zijn), Over een kleine mol (gebaseerd op het iconische kinderboek over een mol die wil weten wie er op zijn hoofd heeft gepoept) en Geel, een compleet woordenloze voorstelling die toont wat er zou gebeuren als de wereld compleet geel was.

Het Hallo-Holland-programma is een initiatief van Peter Lanting van Theaterbureau Vanaf2. ,,Culturen verschillen, maar mensen lijken erg op elkaar", stelt Lanting. ,,Theater voor jonge kinderen is universeel. Het is bijzonder om te zien dat kinderen in China op dezelfde manier reageren en om dezelfde dingen lachen als kinderen in Europa."

De meeste voorstellingen zijn in 2020 ook nog in de Nederlandse theaters te zien.