Toneelversie Turks Fruit: uiterst boeiend en vermakelijk

Geruchtma­ken­de Making a Murderer-zaak mogelijk heropend na vondst botten

17:41 Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de geruchtmakende zaak rond de moord op fotografe Teresa Halbach door hoofdverdachten Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey. De twee Amerikanen zitten al jaren in de cel en staan centraal in de populaire Netflix-documentaire Making a Murderer.