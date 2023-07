Tony Bennett wist met zijn hese bariton in de jaren vijftig een miljoenenpubliek op te bouwen

recensie Vijf sterren voor krankzin­nig gehypte Oppenhei­mer: Gevangen in gekweld hoofd van ‘vader van atoombom’

Het krankzinnig gehypte Oppenheimer, over de uitvinder van de atoombom, kon eigenlijk alleen maar tegenvallen. Niets is minder waar. Deze indringende en cinematografisch knetterende film is de voorlopige kroon op het werk van de vermaarde Inception-regisseur Christopher Nolan.