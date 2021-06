Tony in spanning voor liefdesavontuur en Marco beleeft bijzonder moment

Matthijs van Nieuwkerk en vrouw al tijdje uit elkaar, presenta­tor heeft nieuwe vriendin

12:07 Matthijs van Nieuwkerk (60) is weer gelukkig in de liefde. De presentator en zijn vrouw Karin van Munster, met wie hij sinds 1986 getrouwd was, gingen geruime tijd geleden uit elkaar. Het voormalig DWDD-gezicht heeft inmiddels een nieuwe relatie met Martha Riemsma. Dat bevestigt het management van Van Nieuwkerk.