Tony Junior: ‘Maan is de liefde van mijn leven’

Maan en Tony Junior vormen dan al bijna twee jaar geen koppel meer, toch blijft de zangeres ‘de liefde van zijn leven’. Dat vertelt de dj in gesprek met RUMAGTV, waarin hij te gast was om te praten over zijn zoektocht naar de ware in The Bachelor . ,,Zij is de liefde van mijn leven en dat zal ze altijd blijven.”

Tony Junior ging in een nieuw seizoen van het datingprogramma The Bachelor op zoek naar de ware. Tientallen vrouwen probeerden zijn hart te veroveren en eventjes leek het er zelfs op dat hij de liefde had gevonden bij de 24-jarige Julia, die vorige week nog werd uitgeroepen tot Miss Nederland. In de reünie-aflevering die gisteren op Videoland verscheen, werd echter pijnlijk duidelijk dat de twee niet meer samen zijn. De dj claimde in de war te zijn en tijd nodig te hebben en besloot zijn relatie met Julia, na meerdere gesprekken, stop te zetten.



Alsof dat niet pijnlijk genoeg was, onthulde vrijgezel Maxime in diezelfde aflevering dat zij en Tony na de opnames hadden afgesproken én dat er gezoend was. Julia wist daar naar eigen zeggen niets vanaf; de dj had haar verteld dat het een onschuldig afspraakje was geweest. De onthullingen van Maxime legde een bom onder de geloofwaardigheid van Tony, niet alleen bij de andere vrijgezelle dames, maar ook bij kijkers van The Bachelor.



Daarom besloot Tony Junior zijn kant van het verhaal te doen aan RUMAGTV. Volgens hem kreeg hij die kans namelijk niet tijdens de reünie omdat alle vrouwen het op hem hadden gemunt. In het interview met RUMAG vertelde Tony onder meer dat hij publieksfavoriet India had weggestuurd nadat hij een briefje van haar vriendin had ontvangen waarin Julia werd zwartgemaakt. En nog iets: Tony denkt dat Julia achteraf toch niet zo oprecht was als Oriana, de vrouw die hij afwees voor Julia.



Puzzelstukje

Ook zijn goede band met zijn ex Maan kwam ter sprake. Tony reageert namelijk nog steeds onder foto’s van de zangeres en stelde dat hun verstandhouding nog altijd sterk is. Dat was voor Julia niet makkelijk. Zij had er bijvoorbeeld moeite mee als de dj een emoji met hartjesogen onder een kiekje van Maan plaatste en vroeg zich dan af waarom Tony die behoefte nog altijd voelde. Tony snapte op zijn beurt niet waarom Julia zich daar druk om maakte. ,,Als jij zo zwaar weegt aan een lief berichtje, of nee een emoji, onder een Instagrampost en daardoor zou denken dat ik niet van jou zou houden, dan denk ik: waar is de relatie dan op gebaseerd?”

Tony’s verklaring leek ook niet helemaal begrepen te worden door een van de presentatoren, de oprichter van het roddelkanaal Fawry not Sawry. Hij vroeg zich af waarom Tony dat bij zijn ex zou willen doen. Daar was Tony duidelijk over: ,,Omdat ik zielsveel van haar houd. Maan is de liefde van mijn leven en dat zal ze altijd blijven. En zij zit in mijn hart. Ik hoef geen verkering met haar, maar ze zit heel diep. En als ik een lieve foto van haar zie en het mooi vind, dan post ik daar wat onder. En zij ook bij mij. Ik hoef geen relatie met haar, maar ik ben heel blij dat zij in mijn leven is.”



Hoe gepassioneerd Tony ook over zijn band met Maan praatte, een hereniging zit er waarschijnlijk niet meer in. ,,Door Maan heb ik geleerd wat liefde is. Door Maan heb ik geleerd dat er twee puzzelstukjes kunnen zijn die perfect kloppen. Alleen na tweeënhalf jaar toch niet net helemaal.” Tony besloot: ,,We hebben elkaar heel diep in het hart zitten en zijn nog steeds blij dat we elkaar hebben gekend. En dat neemt niemand mij af.”

