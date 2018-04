Tony Neef speelt rol van verteller in Elisabeth in Concert op Soestdijk

Netflixserie The Alienist: Jagen op een sadisti­sche seriemoor­de­naar

9:00 Dakota Fanning (Brimstone) en Daniel Brühl (Goodbye Lenin!) spelen de hoofdrollen in de Netflix-serie The Alienist. De thrillerreeks die zich afspeelt in 1896 volgt de jacht in New York op een sadistische seriemoordenaar die het op jonge jongens heeft voorzien.