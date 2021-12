Top 2000 bijna weer van start, Top 2000 Café bomvol met tv-schermen

De Top 2000 gaat vannacht van start bij NPO Radio 2. Radio-dj Jeroen van Inkel trapt de hitlijst om 00.00 uur af met het laatste nummer in de lijst: Promises Of No Man’s Land van Blaudzun, een Nederlandse artiest. De ‘lijst der lijsten’ is traditiegetrouw tot en met oud en nieuw te horen bij de zender.

Als laatste is het nummer Bohemian Rhapsody van Queen aan de beurt. Dat nummer werd vorig jaar van de toppositie verstoten door Roller Coaster van Danny Vera, maar voert nu voor de achttiende keer de lijst aan. Roller Coaster staat dit jaar op nummer 2 in de lijst, gevolgd door A Whiter Shade Of Pale van Procol Harum. Dat was een van de favoriete nummers van de neergeschoten misdaadjournalist Peter R. de Vries en werd tijdens de uitvaart op bijna alle Nederlandse radiozenders gedraaid. Vorig jaar stond het nummer nog op plek 153 in de lijst.

Een andere opvallende stijger is het nummer Radar Love van Golden Earring, dat van plek 33 nu binnenkomt op nummer 6. De Haagse rockband, die eerder dit jaar bekendmaakte te stoppen vanwege de ziekte van George Kooymans, stond nog niet eerder met een nummer in de top 10. Ook het nummer Nothing Else Matters van Metallica is nieuw in de top 10. Het nummer stijgt van plek 17 naar 8. Verder bestaat de top 10 uit Hotel California van Eagles (plek 4), Piano Man van Billy Joel (plek 5), Stairway To Heaven van Led Zeppelin (plek 7), Black van Pearl Jam (plek 9) en Avond van Boudewijn de Groot (plek 10).

Chansons

Wat verder aan de lijst opvalt is dat het Franse lied een stuk populairder is. Dat komt vermoedelijk door het succes van het tv-programma Chansons! van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Niet alleen stijgt het aantal chansons van tien naar veertien, maar ook klimmen alle bekende nummers in de lijst.

De meeste nummers in de Top 2000 zijn van Queen, die er met 35 liedjes in staat. Daarna volgen The Beatles met 31 nummers en ABBA, Bruce Springsteen, U2 en The Rolling Stones met 23 nummers. Dit jaar staan er 346 Nederlandse nummers in de Top 2000. De hoogst genoteerde nummers van Nederlandse bodem zijn dit jaar Roller Coaster van Danny Vera (nummer 2), Radar Love van Golden Earring (nummer 6), Avond van Boudewijn de Groot (nummer 10) en Soldier On van Di-Rect (nummer 14).

Het Top 2000 Café in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum wordt ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet met publiek gevuld, maar met televisieschermen. Voorgaande jaren stonden mensen vaak lang in de rij om een bezoek te brengen aan het café.

Volledig scherm © Top 2000

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: