Top 40 bereid tot juridische stappen tegen 538

,,Ze moeten de lijst wel uitzenden. Dat is ook in het belang van de luisteraar. En gewoon op FM en niet op internet, zoals werd gesteld", zegt De Zwart. Hij heeft naar eigen zeggen nog geen antwoord van Talpa Radio-directeur Marc Adriani gehad over de kwestie. Die kondigde gisteren aan dat 538 wil stoppen met het uitzenden van de populaire hitlijst.



De beslissing kwam als een verrassing voor de Stichting Nederlandse Top 40, al werd er achter de schermen al langere tijd gepraat over het wel of niet verlengen van het contract. Op aanwijzing van de directie van 538 voerde de stichting ook al gesprekken met andere zenders. Vandaar dat maandag snel geschakeld kon worden en Qmusic kon worden aangekondigd als de nieuwe partner van de Top 40.



,,Een weloverwogen keuze", aldus De Zwart. Volgens hem waren er 'meerdere partijen' in de running maar was Qmusic samen met de Persgroep de beste keuze.