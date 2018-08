Top Gun-sequel een jaar uitgesteld door ingewikkelde vliegtuigscènes

De sequel vindt plaats in een wereld van drone technologie, waarin hoofdrolspeler Tom Cruise een vlieginstructeur speelt. Eind mei postte de acteur een foto van de eerste opnamedag op Instagram, tot grote vreugde van de fans die al jaren wachten op het vervolg van Top Gun. Het origineel uit 1986 was een kaskraker en bracht wereldwijd meer dan 350 miljoen dollar op. De film was gemaakt voor 'slechts' 15 miljoen dollar.