Topcrimineel Willem Holleeder is een kassucces

De eerste scène van Judas laat weinig aan de verbeelding over. We zien een donkerblauwe Mercedes rijden, met achter het stuur crimineel Cor van Hout (Bas Keijzer), naast hem Sonja Holleeder (Marit van Bohemen), en op de achterbank hun driejarige zoon Richie. Het gezinnetje luistert op het gemak het einde van een liedje af. Dan komt een man die als een gek door de voorruit begint te schieten. Het bloed spat alle kanten op, maar alle inzittenden overleven de schietpartij wonder boven wonder. De scène verbeeldt de waargebeurde aanslag uit 1996. Zelfs de echte bewakingsbeelden van de schietpartij worden gebruikt in de nieuwe dramaserie naar de bestseller van Astrid Holleeder, de zus van Willem.