Topfavoriet Kimberly vliegt eruit in The Voice: 'Dit is idioot'

,,Hoe is het mogelijk dat een van de beste artiesten gewoon eruit gaat? Ik vind het onbegrijpelijk. Dat gaat er mis als wij geen punten mogen geven'', ging de Haagse rockdiva verder, verwijzend naar het feit dat de uitslag vanavond volledig werd bepaald door het sms'ende publiek. ,,Het is een idioot volk, they don't know . Dit is hetzelfde als je mensen het songfestivalliedje laat kiezen. Dat moet je aan mensen overlaten die er een beetje verstand van hebben. Ik vind het heel erg.'' De halve finale leek vanavond slechts een formaliteit voor Kimberly. Waylon noemde de zangeres de afgelopen weken tot twee keer toe een autoriteit, een wereldster in de dop. Het duurde even voordat zijn collega-coaches dat ook zagen. Ze was te perfect, vond Ali B. Het leek de bloedmooie artieste allemaal zo makkelijk af te gaan. Hij wilde zien hoeveel moeite het haar kost om zo goed te presteren.

Vier tienen

De rapper werd vorige week op zijn wenken bediend. Kimberly maakte diepe indruk met haar vertolking van de Michael Jackson-klassieker Earth Song en sleepte maar liefst vier tienen in de wacht. De finale, nee, de titel leek nabij. Het feit dat haar lot nu in handen zou liggen van de kijkers zorgde wel voor extra spanning. ,,Alsof we opnieuw beginnen'', zei ze. ,,Ik ga in ieder geval alles in de strijd gooien.''



Dat leek haar vanavond prima af te gaan. Kimberly's uitvoering van Beyoncé's Sweet Dreams was gewoon steengoed, vond Miss Montreal-frontvrouw Sanne Hans. Ook mentor Waylon was apetrots. ,,Straks na The Voice is er de harde realiteit dat je op de braderie van Leuven staat'', zei hij. ,,Dan zijn er heel weinig mensen die zich staande zouden kunnen houden zonder die lampen, zonder die dansers, zonder die hele productie. En jij bent een van de talenten die dat kan.''



Toch kreeg Kimberly de minste stemmen van het thuispubliek en moest ze al op de helft van de aflevering huiswaarts. Een kleine troost: de zangeres kreeg vanavond te horen dat ze eind maart met Edsilia Rombley, Glennis Grace, Berget Lewis en Candy Dulfer mag optreden bij de Ladies of Soul in de Ziggo Dome.