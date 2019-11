Topfotograaf Terry O'Neill (81) overleden

O’Neill werd geroemd om zijn stijl van portretteren. Hij fotografeerde royalty, acteurs, muzikanten en andere sterren op ongedwongen wijze en creëerde een iconisch tijdsbeeld van de 'swinging sixties'. Een van zijn beroemdste foto's is die van zijn toenmalige vriendin, actrice Faye Dunaway, bij het zwembad van het Beverly Hills Hotel met de Oscar die ze de avond ervoor had gewonnen.

De Nederlandse topfotograaf William Rutten staat in een post op Instagram stil bij de dood van zijn grote voorbeeld. ,,Mijn grote fotografieheld is niet meer.... Toen ik hem vorig jaar interviewde zei hij al dat dit zijn laatste bezoek aan ons land zou zijn omdat hij ziek was. Terry heeft waanzinnig veel iconische foto’s gemaakt waar we voor altijd van mogen blijven genieten gelukkig!”