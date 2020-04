Topman Rumag legt functie neer na ophef om ‘corona-kledinglijn’

Thijs van der Heide, de topman van platform Rumag, legt per direct zijn functie neer. Dat maakte het bedrijf vanavond bekend. Het aftreden komt vlak nadat het sociale mediaplatform in opspraak raakte door de verkoop van een omstreden ‘corona-kledinglijn’ .

Rumag heeft Ferdi Buijsrogge aangesteld als opvolger van Van der Heide. Het nieuwe bestuur van Rumag vindt dat het bedrijf ‘behoorlijk tekort is geschoten’.



Het bedrijf laat in een persbericht weten dat het besluit in goed overleg met alle betrokkenen is genomen.

,,Wat begon als een jongensdroom op een zolderkamer is uitgegroeid tot een miljoenenbedrijf met 40 medewerkers. De afgelopen periode is er veel gebeurd en veel gezegd. In deze periode heb ik de impact van sommige uitlatingen verkeerd ingeschat. In het belang van Rumag, in het belang van de medewerkers die ik een warm hart toedraag en de toekomst van het bedrijf, heb ik in overleg met de directie besloten om terug te treden als CEO. Ik ben trots op wat we hebben neergezet en ik wens iedereen bij Rumag het allerbeste’’, reageert Van der Heide.

‘Te brutaal’

Volgens Buijsrogge is Rumag ‘soms te brutaal’. ,,Als je kritiek hebt op anderen, moet je zelf ook met kritiek kunnen omgaan. Daarom hebben de aandeelhouders en de nieuwe directie besloten elke vorm van plagiaat te veroordelen. Waar dat redelijkerwijze mogelijk is, wil de directie gemaakte fouten herstellen.’’

De opbrengst van Rumag die ‘na aftrek van kosten nog over is’ wordt gestort op de rekening van het Rode Kruis. ,,De directie beklemtoont dat er aan goededoelenacties nog nooit een euro is verdiend en dat dat in de toekomst ook nooit zal gebeuren De nieuwe directie heeft ook toegezegd uitermate zorgvuldig met te publiceren content om te zullen gaan. Op de content die in het vervolg zal worden gepubliceerd en ook op commerciële content zal het zogenoemde ‘4-ogen principe’ worden toegepast, wat betekent dat een eindredacteur alles wat wordt gepubliceerd zal beoordelen voordat het openbaar wordt.’’