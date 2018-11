Topmodel Adriana Lima voor het laatst als ‘Angel’

,,Beste Victoria. Bedankt dat je me de wereld hebt laten zien, je geheimen hebt gedeeld en - het belangrijkste - dat je me niet alleen vleugels hebt gegeven maar me ook hebt laten leren vliegen”, schreef Adriana op haar Instagram-account, waarbij ze ‘de beste fans in de wereld’ ook een hartje stuurde.

De 37-jarige Adriana liep donderdag in het evenementencentrum Pier 94 in New York voor de achttiende keer mee in de Victoria’s Secret Fashion Show, ’s werelds meest bekeken modeshow. De Braziliaanse was twintig jaar verbonden aan Victoria's Secret.