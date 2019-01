Topmodel Bar Refaeli gaat Songfestival presenteren

Erik Dijkstra na kritiek op finale Per Seconde Wijzer: ‘Het was geen rare vraag’

14:20 Per Seconde Wijzer-presentator Erik Dijkstra heeft naar eigen zeggen te doen met kandidaat Jeroen Meerwijk, die gisteravond net naast het prijzengeld van de kennisquiz greep. Er ontstond ophef nadat hij een vraag kreeg, die volgens Meerwijk en veel kijkers meer met muziek te maken had dan met zijn categorie sport. Maar, benadrukt Dijkstra: ,,Zo zit het programma in elkaar.’’