Topmodel Gigi Hadid brengt ode aan oer-Hollandse Oilily-print

237 redenen om door te gaan: vrolijk theater over de dood

14:02 Na de voorstelling 237 redenen voor seks is er nu 237 redenen om door te gaan. Een vrolijke voorstelling over de dood. ,,Als we die show over seks konden maken, dan kunnen we dít onderwerp ook op het toneel krijgen. Een taboe doorbreken, maar op een zachte manier.” Hoofdrolspelers Geert Lageveen en Leopold Witte geven zes redenen om het theaterstuk van gezelschap Orkater te bekijken.