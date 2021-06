Topmodel Irina Shayk lanceert eigen schoenenlijn

Ze vervolgt: ,,Hoewel het geen makkelijk jaar is geweest, houden we hier ook goede dingen aan over. Ik heb bijvoorbeeld heel veel tijd thuis met mijn dochter doorgebracht, wat in het ‘oude normaal’ heel anders was geweest. En dat stukje wil ik echt meenemen naar het ‘nieuwe normaal’, dat je echt tijd neemt voor familie en vrienden.”

Shayk en Mellon hebben de collectie virtueel samengesteld. ,,We konden elkaar niet ‘live’ zien, dus we hebben alles via Zoomgesprekken gedaan. En eigenlijk was dat hartstikke leuk, omdat we elke keer iets nieuws te melden hadden. Ik denk niet dat Zoom meetings ooit nog gaan verdwijnen uit ons leven, het is zo makkelijk om op die manier te werken vanuit verschillende plaatsen. Ook dat is een van de winsten uit de pandemie.”