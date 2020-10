Toppers annuleren kerstconcerten in Ahoy

,,Veiligheid en gezondheid staan voorop en samenkomsten van grote aantallen mensen passen niet in de huidige samenleving, afstand houden is momenteel belangrijker en noodzakelijker dan ooit”, laten de Toppers weten. De kerstconcerten zijn nu met een jaar verplaatst. ,,Ondanks de teleurstelling van dit moment kunnen wij niet wachten jullie allemaal weer welkom te mogen heten bij de komende editie Toppers in Concert Christmas Party of Next Year 2021.”