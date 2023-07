Toppers kondigen concerten in mei 2024 aan

‘Enkele weken geleden maakten wij bekend dat we ons voor Toppers in Concert volledig gaan richten op mei 2024. Vandaag mogen we bekend maken dat Toppers in Concert op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei 2024 terug zal keren naar de Johan Cruijff ArenA’, maakt de groep bekend via Instagram. ‘Nu kan iedereen vast een kruis in de agenda zetten’, aldus de zangers.