Topserie Atlanta toont tussen de surrealistische belevenissen door hoe discriminatie wordt ervaren

Na gebroken been op podium krijgt Gold­band-zan­ger ook nog wespen­steek in mond: ‘Boaz is net een tank’

Alsof het breken van zijn hielbeen op de mainstage van Rock Werchter nog niet erg genoeg was, werd zanger Boaz Kok enkele uren later ook nog in zijn mond gestoken door een wesp. Dat vertellen de managers van Goldband vandaag in podcast De Machine van 3voor12. Daarmee leek de rampdag compleet voor de zanger, die een dag later met Goldband alweer zou optreden op festival Down The Rabbit Hole.

4 augustus