Toren C maakt na drie jaar een comeback op televisie

Toren C had al zes seizoenen en werd geprezen om de absurdistische kantoorhumor. De serie is ook in het buitenland een succes en werd verkocht aan Frankrijk en Canada. De Franse versie werd in 2013 genomineerd voor een Emmy-award voor beste comedy. Ook in Nederland viel de show in de prijzen. In 2010 kregen Meijer en Ros een Beeld & Geluid-award in de categorie beste amusementsprogramma.



Het nieuwe seizoen begint in januari 2020.