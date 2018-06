Tori Spelling op zwarte lijst van belastingdienst Californië

De Amerikaanse belastingdienst is verplicht twee keer per jaar een lijst uit te brengen van personen die niet aan hun belastingplicht hebben voldaan. Op de site waarop de lijst wordt gepubliceerd staat een bericht aan de genoemden, dat hun rijbewijs en zakenvergunningen kunnen worden ingetrokken. Of dat bij Tori en Dean ook is gebeurd, is niet bekend.

De City National Bank leende in 2010 in totaal 400.000 dollar uit aan Spelling en McDermott waarvan de genoemde 282.000 dollar niet is terugbetaald. In 2016 werd het stel aangeklaagd door American Express vanwege een openstaand saldo op hun creditcards van ruim 125.000 dollar. In juli 2016 volgde de claim van de belastingdienst van de staat Californië voor de achterstallige belastingschuld.

Tori Spelling is de dochter van de schatrijke film- en televisieproducent Aaron Spelling, die in 2006 overleed. Over haar geldproblemen schreef ze in 2013 in haar autobiografie: ,,Ik groeide schatrijk op en ben niet anders gewend dan een luxe leven. Ik heb geprobeerd om eenvoudiger te leven maar het lukt me gewoon niet.'' Spelling en McDermott trouwden met elkaar in 2006 en hebben samen vijf kinderen.

De New York Post spotte nog een aantal celebs op de lijst. Comedian Chris Tucker moet nog 1,25 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) overmaken aan de belastingdienst als onderdeel van een afbetalingsregeling die hij enkele jaren geleden trof. Zangeres Macy Gray en rapper Xzibit staan voor respectievelijk 232.000 en 241.000 dollar (198.000 en 206.000 euro) in de min.