Toto vervangt Snow Patrol op Bospop

Johnny heeft problemen aan zijn nek en moet op doktersadvies zo snel mogelijk onder het mes. Omdat ook gitarist Nathan Connolly uit de running is vanwege opgelopen schade aan zijn zenuwen, heeft Snow Patrol besloten zijn volledige zomertournee af te zeggen. ,,We weten zeker dat jullie begrijpen dat het belangrijkst op dit moment is om onze broers de tijd te geven om beter te worden en te herstellen", aldus de band in een verklaring.



Toto staat een dag na het optreden op Bospop op North Sea Jazz. De 39e editie van Bospop vindt van 12 tot en met 14 juli plaats op Evenemententerrein A2 in Weert. Namen als Joe Jackson, Sting, Nile Rodgers en Skunk Anansie staan op het affiche.