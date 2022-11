Tourbus Paul McCartney en Wings uit 1972 gerestaureerd

Sinterklaasjournaal Sinter­klaas kampt met pietente­kort: ‘Die kunnen we toch niet missen?’

Het zit Sinterklaas niet mee. Nadat eerder de stoomboot was gezonken, diende het volgende probleem zich gisteravond alweer aan: de goedheiligman kampt met een pietentekort. Allerminst handig, want hulp is broodnodig, zo zagen 816.000 kijkers. Toen ook nog eens bleek dat de Rijmpiet niet aanwezig was, was de maat vol voor de Sint. ,,Maar die kunnen we toch niet missen? Wie moet anders een gedicht voor deze surprise schrijven?”, klonk het paniekerig.

