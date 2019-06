Toy Story is klaar, maar Forky krijgt zijn eigen serie

Weemoedig en zakelijk. Andere benamingen kan regisseur Josh Cooley (39) niet bedenken om de laatste opnamedag van Toy Story 4 te beschrijven. ,,Het was eigenlijk een anticlimax”, stelt hij in Londen nuchter vast. ,,Ik was bezig met de laatste geluidsmixage in Skywalker Ranch, de studio die regisseur George Lucas Iiet bouwen van de opbrengst van Star Wars. Mijn collega vroeg of ik nog wat wilde veranderen. Toen ik zei dat alles in orde was, klonk er een bescheiden applaus. Maar toen ik naar huis reed, besefte ik dat er toch een einde aan een tijdperk was gekomen.”



Ook toen Tom Hanks zijn laatste zinnen als cowboy Woody had ingesproken, vielen er geen tranen. Cooley: ,,Maar hij dacht wel terug aan het begin van Toy Story, zo’n 25 jaar geleden. Dat stemde hem toch een beetje nostalgisch. Hij begon over de eerste keer dat hij Woody insprak. En dat dit personage een bijzondere plaats in zijn familie inneemt. Iedereen houdt van Woody, toch?”



Het verhaal van Toy Story begint in 1995. De eerste film werd een gigantische hit en leverde, ook door de merchandising van het bijbehorende speelgoed, een bruidsschat van miljoenen dollars op. Hetzelfde gold voor de vervolgfilms die nooit aan kwaliteit inboetten. Met de vierde film, een emotionele reis over verlatingsangst, vriendschap en levensvragen, krijgt de reeks een passend slot.



De als regisseur debuterende Cooley dankt de klus van Toy Story 4 aan het terugtreden van Pixar-oprichter en Disney-opperhoofd John Lasseter. Hij zou aanvankelijk de regie doen, maar door aantijgingen betreffende ‘ongepast gedrag op zijn werkplek’ moest hij daar van afzien. ,,Ik kreeg opmerkelijk veel vrijheid om in mijn eerste film mijn gang te gaan”, zegt Cooley nog steeds enigszins verbaasd.



Een belangrijk onderdeel in Toy Story 4 was de rol die het herderinnetje Bo Peep, ingesproken door actrice Annie Potts, kreeg toebedeeld. Zij was alleen in het eerste en tweede deel te zien en ontbrak in de derde film. ,,Ik heb laten uitrekenen dat Bo Peep in totaal maar zes minuten in de eerste twee Toy Story’s is te zien. Maar zij is wel de grote liefde van Woody, die haar in dit avontuur weer tegenkomt.”