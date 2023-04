Traditionele kroning Charles III krijgt moderner jasje

Het wordt daarmee een kroning die de diversiteit van de hedendaagse samenleving moet weerspiegelen, zei aartsbisschop Justin Welby, geestelijk leider van de Church of England, in een verklaring. Daarmee wil Charles laten zien dat hij een koning wil zijn voor alle inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Bij de ceremonie zullen voor het eerst vrouwelijke bisschoppen aanwezig zijn. Ook zullen psalmen en gebeden zowel in het Welsh, Schots-Gaelic en Iers-Gaelic, als in het Engels worden gezongen. ,,Ik bid dat allen die deelnemen aan deze dienst, of ze nu gelovig zijn of niet, oude wijsheid en nieuwe hoop zullen vinden die inspiratie en vreugde brengen”, aldus Welby.

Met die nieuwe elementen wil Charles tot uitdrukking brengen dat de duizend jaar oude monarchie nog steeds relevant is in een land dat veel diverser is dan zeventig jaar geleden toen zijn moeder Elizabeth de troon besteeg. Uit een recent onderzoek is immers gebleken dat nog minder dan de helft van de Britten zichzelf christen noemt.

Achter een scherm

Tijdens het officiële gedeelte van de dienst zal de aartsbisschop van Canterbury de koning zalven met olie. Dat gebeurt met geurende olijfolie van de Olijfberg in Oost-Jeruzalem. Tijdens dat heilige moment zal Charles afgeschermd worden van de televisiecamera’s, zodat de zalving alleen door een paar hooggeplaatste geestelijken te zien zal zijn.

,,Wanneer het scherm rond de kroningsstoel wordt verwijderd, wordt de koning aan ons getoond die de verantwoordelijke taak op zich heeft genomen om God en de mensen te dienen”, zei een woordvoerder van Lambeth Palace.

Het is ook voor het eerst dat het volk een actieve rol zal krijgen in de ceremonie. Mensen over de hele wereld die de ceremonie volgen, zullen gevraagd worden om trouw te zweren aan Charles. Dit “eerbetoon van het volk”- dat volgens Lambeth Palace een “koor van miljoenen” zal zijn, vervangt het “eerbetoon van gelijken” waarin andere edellieden trouw zweren aan de nieuwe vorst. De aartsbisschop zal zeggen: “Iedereen die wilt, in de abdij en elders, zeg tezamen: “Ik zweer trouw aan Uwe Majesteit, en aan uw erfgenamen en opvolgers volgens de wet. Zo helpe mij God.”

Vervolgens zal er een fanfare spelen en dan zal de aartsbisschop “God save the King” zeggen en vragen aan iedereen om te antwoorden: “God save King Charles. Long live King Charles. May the King live forever (Moge de Koning voor altijd leven).”

Nadat Charles heilige voorwerpen in ontvangst zal nemen van vertegenwoordigers uit de hindoeïstische, joodse, moslim- en sikh-gemeenschappen, wordt de nieuwe koning officieel gekroond met de ruim 2 kilo zware Kroon van Sint-Edward op het hoofd, waarna het “God Save the King” zal klinken. Daarna zal Charles zich in de Gold State Coach plaatsnemen en zich samen met Camille aan het volk laten zien.