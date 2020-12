Transmannen Bappie en Jason willen stigma rondom transgenders wegnemen met eerlijke serie

VIDEO‘Wanneer wist je dat je in het verkeerde lichaam geboren bent? Hoe reageerde je omgeving op je transitie? Hoe vertel je aan je date dat je transgender bent?’ Allerlei vragen waar transmannen Bappie en Jason dagelijks mee te maken krijgen. En dus besloten de heren de serie Transmannen , die vanaf vandaag te zien is op deze site, te maken waarin ze prangende vragen van kijkers beantwoorden. ,,We willen mensen op hun gemak stellen, het stigma rondom transgenders wegnemen en handvatten bieden voor mensen die nog met zichzelf in de knoop zitten.”

Ruim tien jaar geleden vielen de puzzelstukjes bij Bappie op zijn plek toen hij in de talkshow van Oprah Winfrey een transman zag die in verwachting was. Hij herkende dingen waar hij zelf mee worstelde. Confronterend was het niet, eerder een verlichting, zo omschrijft Bappie het bewuste moment. ,,Wat ik probeerde te uiten kwam niet overeen met mijn identiteit. Opeens vielen dingen die eerder niet klopten, op zijn plek.”



Bappie, die toen nog de lichamelijke geslachtskenmerken van een meisje had, kreeg een nieuw doel voor ogen en besloot in transitie te gaan. Wat volgde waren gesprekken met psychologen, bezoeken aan het ziekenhuis en vooral veel onderzoek doen. Hij ging een behandeltraject in, maar maakte wel aan de artsen duidelijk dat hij zijn baarmoeder wilde behouden. Dat had vooral te maken met het kostenplaatje: als student kon Bappie geen operatie van 6000 euro bekostigen. Zijn beslissing zorgde ervoor dat het begon te wringen met het ziekenhuis. ,,Dat vonden ze apart, waardoor we in de clinch kwamen te liggen.”



Inmiddels hebben ziekenhuizen volgens Bappie veel beter voor ogen wat het begrip transgender inhoudt en hoe ze het bijbehorende traject kunnen invullen. ,,Het is nog steeds niet perfect, er zijn lange wachttijden, maar het ziekenhuis groeit mee. Ze hebben nu een beter idee van het concept genderdysforie en transgenders. Dat is al een hele verbetering in vergelijking met tien jaar geleden”, legt hij uit.

Volledig scherm Jason en Bappie in Transmannen. © AD

Onderdrukken

Ook Jason merkte al op jonge leeftijd dat hij zich anders voelde dan zijn klasgenoten, maar kon niet precies de vinger op de zere plek leggen. Bovendien hoopte hij dat het iets tijdelijks was. ,,Ik probeerde het te onderdrukken. Droeg overdreven meisjeskleding, ging relaties aan met jongens. Maar de onrust ging niet weg.”



Toen Jason drie jaar geleden op een filmpje op YouTube stuitte, waarin een transman openhartig sprak over zijn transitie, was ook voor hem meteen een hoop duidelijk. ,,Toen dacht ik: ah, dit is wat ik al die tijd heb gevoeld.” Hij sprak daarna openhartig met een vriendin, die hem aanspoorde om open kaart te spelen. Hoewel zijn directe omgeving positief reageerde op zijn coming-out, vond Jason het wel moeilijk om te accepteren dat hij niet binnen de kaders van de ‘normale samenleving’ paste. Inmiddels is dat gevoel weggeëbd.

Geweld

Niet alleen hebben ziekenhuizen een beter beeld gekregen van de transwereld, ook de samenleving leest en ziet er steeds meer over. Zo kwam in januari dit jaar de wereldberoemde vlogster Nikkie Tutorials uit de kast als transgender en beleefde acteur Elliot Page deze maand zijn coming-out. Model Loiza Lamers, die als eerste transgender Holland’s Next Topmodel won, heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze vroeger een jongen was. ‘Ik ben trots op wie ik ben en op het verhaal dat me de vrouw maakt die ik nu ben’, schreef ze eerder deze week bij een foto waarop ze kiekjes uit de oude doos deelde.

Quote Het is belangrijk dat we gezonde influen­cers zien die dat met de buitenwe­reld durven te delen Bappie Dat beroemde mensen zich tegenwoordig vrij genoeg voelen om hun coming-out met hun miljoenen volgers te delen, is een mooie stap, stelt Bappie. ,,Dat kan zeker steun bieden. Het is belangrijk dat we gezonde influencers zien die dat met de buitenwereld durven te delen. Als jij er van overtuigd bent dat transmensen geestelijk in de war zijn en altijd verstoten worden door hun familie, dan laten die influencers zien dat het dus ook anders kan. Dat het wél positief ontvangen kan worden. Dat geeft hoop.”



Bappie heeft zelf nooit te maken gehad met negatieve reacties op zijn coming-out als transman. ,,Ik heb het privilege dat ik heel masculien oog. Mensen linken niet snel aan mij dat ik in transitie ben geweest.” Voor Jason zijn die ervaringen heel anders. Hij heeft wél te maken gehad met geweld en negatieve reacties op zijn coming-out. ,,Ik heb last gehad van mensen die me nariepen als ik op de fiets zat, maar heb ook een keer een vrouw gehad die me met haar stok begon te slaan toen ze ontdekte dat ik een transman ben.”

Handvatten

Hoewel er dus stapje voor stapje meer begrip vanuit de samenleving komt voor transgenders, valt er nog een hoop te winnen. Daarom besloten de mannen een serie te maken waarin ze vragen van onwetende kijkers behandelen. ,,We willen laagdrempelig zijn, je hoeft je niet te schamen voor je vragen en we beantwoorden mensen om juist ook te leren hoe je wel met de situatie om kan gaan.” Op die manier hopen Bappie en Jason het stigma rondom transgenders weg te nemen. ,,We willen mensen op hun gemak stellen, maar ook handvatten bieden voor mensen die nog met zichzelf in de knoop zitten.”



Bappie en Jason behandelen diverse thema’s in hun afleveringen. Zo wordt er openhartig gesproken over hun liefdes- en seksleven, praten ze over hun transitie, hun sociale leven, maar lezen ze ook iedere uitzending haattweets voor.



Elke vrijdag om 15.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering van Transmannen op deze site. Let op: in verband met kerst is aflevering drie op donderdag 24 december te zien.