Triangle of Sadness na ruim vijf weken over 200.000 bezoekers

De satirische arthousefilm Triangle of Sadness heeft ruim vijf weken na de première al meer dan 200.000 bezoekers getrokken in de Nederlandse bioscopen. Dat heeft distributeur September Film woensdag bekendgemaakt.

Het is al bijzonder dat een niet-mainstream film zulke bezoekersaantallen haalt in Nederland. Maar vooral het tempo verbaast de distributeur, aldus een woordvoerder. ,,De film Parasite van regisseur Bong Joon Ho trok uiteindelijk meer dan 400.000 bezoekers”, stelt ze. mmMaar die deed er tien weken over om de 200.000 te passeren. Triangle of Sadness heeft dat dus gedaan in de helft van de tijd.”

De zwarte komedie gaat over een cruiseschip dat door een storm vergaat. De rijke opvarenden moeten een nieuw bestaan opbouwen op een onbewoond eiland. Onder anderen Harris Dickinson, Charlbi Dean en Woody Harrelson spelen belangrijke rollen in de film.

Triangle of Sadness draait in 68 Nederlandse bioscopen. De film viel afgelopen jaar meerdere keren in de prijzen. Zo won het de prestigieuze Gouden Palm in Cannes en kreeg het vier European Film Awards.

