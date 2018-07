Tributeshows Glennis uitverkocht na America's Got Talent-auditie

Nog steeds is de zangeres onder de indruk van alle reacties die ze kreeg op haar auditie, die vorige week werd uitgezonden in Amerika. Glennis zong een klassieker van Whitney Houston: de powerallade Run To You. ,,Natuurlijk wist ik voor de uitzending (die al eerder werd opgenomen, red.) al dat de jury en het publiek in de studio enthousiast waren maar wat er daarna gebeurde, daar werd ik echt stil van", zegt Glennis. ,,Al die positieve reacties, het viral gaan van de video, het voelt heel bijzonder. Want de concurrentie in de show is groot en het blijft toch spannend."