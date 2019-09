Trijntje: ‘Al voel ik me soms een zesje, ik moet wel altijd alles geven’

BondigHoe succesvol Trijntje Oosterhuis ook is als een van de bekendste zangeressen van Nederland, ze wil haar aandacht niet laten verslappen. ,,Ik leg de lat hoog. Dat ben ik aan mijn talent verschuldigd en aan mijn publiek ook”, vertelt ze in de minidocu Bondig.

Met al bijna dertig jaar in de schijnwerpers van de Nederlandse popmuziek, is er weinig dat Trijntje Oosterhuis (46) nog niet heeft gedaan. Van R&B-groep Total Touch tot coach in The voice of Holland, van zingen bij de opening van de Amsterdam Arena tot deelname aan het Eurovisie Songfestival.

Maar liedjes schrijven, dat liet ze vaak over aan anderen. Tot vrij recent: voor haar laatste album Dit is voor mij, dat eind mei uitkwam, gaf ze zichzelf bloot en verstopte ze zich niet langer achter de teksten van een ander. Voorheen zong ze vaak het songbook van iemand anders, zoals ze deed bij de liedjes van de legendarische componist Burt Bacharach. Maakt dat iets uit? Ja, vindt Trijntje. ,,Het is zelf je eigen dagboek schrijven, of het dagboek van een ander lezen, hoe goed je je daar ook mee kunt identificeren.”

Vanzelf

Nu koos ze voor het eerst in lange tijd weer om haar eigen verhaal centraal te stellen. Met persoonlijke liedjes, vol verhalen die ze wil vertellen over haarzelf als mens, als vrouw, als moeder, als partner. Zo bezingt Trijntje het geluk dat ze voelt als ze kijkt naar haar 3-jarige dochter Maël, in het door Jett Rebel geproduceerde nummer dat de naam van haar dochter draagt. ,,Dan heeft het een heel duidelijk thema en weet ik precies hoe en op welke manier ik het daar over wil hebben. Dan komen de melodie en de rest daarna vanzelf.”

Quote Ik wil een laagje dieper raken. In mijn hart, en dat van anderen als ik een liedje zing

Voor elk nummer geldt dat het een weergave is ‘van wie ze nu is en waar ze nu staat’. ,,Het moet de waarheid zijn. Vind ik dan.” Zelf schrijven is, hoe ervaren ze als zangeres ook is, nog altijd spannend. ,,Want ik doe het niet zo vaak. Ik denk: dit is wat ik te vertellen heb, schiet er maar op. Dan mag iedereen er wat van vinden. Ik wil een laagje dieper raken. In mijn hart, en dat van anderen als ik een liedje zing.”

Want dat is het doel. Ze wil zich er niet met een jantje-van-leiden vanaf maken. Ze blijft streven naar perfectie, altijd. ,,Dat ben ik aan mijn talent verschuldigd en aan mijn publiek.” Ook als het soms even minder gaat, zoals iedereen wel eens een baaldag kan hebben. Want, weet de rasartieste, the show must go on. ,,Soms voel je je een zesje, maar ik kan met optreden dan wel een acht geven. Soms kun je een tien geven, maar die acht haal je altijd wel. Maar ik vind dat je altijd alles moet geven.”

Volledig scherm Trijntje Oosterhuis © Mychannels