Trijntje live bij u thuis op de bank

SPOILER ALERT 13 Reasons Why onder vuur na heftige verkrach­tings­scè­ne

27 mei Het tweede seizoen van de Netflix-kaskraker 13 Reasons Why is nog maar net uit, maar kan nu al rekenen op een hoop kritiek. De Amerikaanse belangengroep Parents Television Council eist zelfs dat Netflix de serie offline haalt. ,,De inhoud is nog erger dan we verwacht hadden'', aldus de voorzitter.