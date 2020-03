Trijntje Oosterhuis door het stof na onhandige opmerking over transgenders

Playboy stopt in de VS met tijd­schrift en gaat online verder

7:07 Deze week verschijnt in de Verenigde Staten het tijdschrift Playboy voor de laatste keer in de huidige vorm. In een open brief op het online platform Medium schrijft topman Ben Kohn dat de voorjaarseditie van 2020 de laatste gedrukte versie is van het jaar. Daarna zal de nadruk komen te liggen op online.