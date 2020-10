Trijntje Oosterhuis, Famke Louise en Edsilia Rombley in nieuwe Ali B op volle toeren

Update Fidan Ekiz boos op verbod NOS-journalis­ten in De Vooravond: ‘Dit gaat echt te ver’

18:55 NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gelauff laat inderdaad bewust geen journalisten uit zijn organisatie aanschuiven bij De Vooravond. Dat zegt hij in een reactie op een boze tweet van Fidan Ekiz die het BNNVara-programma presenteert. Maar het waarom zit volgens Gelauff anders in elkaar dan Ekiz in haar schrijven beweert.