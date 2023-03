Trio Vandaag Inside dicht bij contractverlenging én nieuwe vrijdagavondshow

Het trio Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen van Vandaag Inside zijn dichtbij verlenging van hun contact. De drie zijn al even in onderhandeling over een meerjarig contract. Het Talpa van John de Mol wil het ‘gouden trio’ dolgraag binnenboord houden.

Alleen bij ‘Gijp’ zouden de laatste plooien nog gladgestreken moeten worden. Bij een nieuwe overeenkomst zouden de heren per persoon tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per jaar gaan verdienen.



Daarnaast zijn de drie in gesprek over een nieuwe vrijdagavondshow op SBS 6. Na de mislukking van het prestigieuze programma Avastars dat afgelopen weekeinde zelfs onder de 200.000 kijkers duikelde, zouden Genee, ‘Gijp’ en Derksen die vrijdagavond voor SBS 6 moeten redden met een uitgebreidere talkshow mét live muziek. Als die gesprekken tot een goede einde komen, zou de eerste uitzending op 7 april zijn.

Vandaag Inside waar vanavond premier Rutte te gast is, is sinds de start van het programma in januari 2022 een eclatant succes. Wat kijkcijfers betreft verslaat de meningenshow vrijwel dagelijks de reguliere talkshows Op1 en Jinek.

