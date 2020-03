Troost-TV met Love Letters en Spel Zonder Grenzen primetime te zien op NPO 3

Troost-TV is geïnitieerd door cabaretier Paul Haenen, die in de donkere coronatijden een hoopvol en positief geluid wilde laten horen. Haenen maakt sinds anderhalve week dagelijks filmpjes via zijn eigen YouTube-kanaal Betty Asfalt TV. Hier werken dagelijks allerlei cabaretiers, acteurs, zangers en schrijvers aan mee.