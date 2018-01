Trotse moeder Rachel geniet van optreden André Hazes

Het regent positieve reacties onder het backstagekiekje, waarop André zijn moeder liefdevol omhelst. ,,Ik hou van jullie'', schrijft rapper Lil' Kleine. ,,Dit beeld maakt me blij!'', voegt Marco Borsato toe. ,,Zo blij!'', reageert Gerard Joling. Ook zangeres en The Voice -deelneemster Samantha Steenwijk krijgt warme gevoelens bij het kiekje. ,,Liefde voor jullie'', schrijft ze. Onder meer oud-voetballer Patrick Kluivert en Natascha Froger, de dochter van René, reageren met een hartjesemoji. De ruzie tussen André en zijn moeder, die nooit meer goed leek te komen, werd afgelopen kerst tóch bijgelegd. De zanger zat tot ieders verbazing met Rachel aan het kerstdiner. Ook Andrés vriendin Monique, die een verzoening eerder min of meer uitsloot, zat aan tafel. ,,Omdat het tijd is'', schreef zij toen op Instagram. ,,Voor rust en ruimte, in hoofd en hart. Omdat loslaten ook verder gaan betekent.'' Lang werd vermoed dat Andrés relatie met de zestien jaar oudere Monique Westenberg de reden was voor de onenigheid met zijn moeder, maar dat is volgens de zanger niet zo. De ware reden is nog steeds niet bekend.

Roxeanne nog niet in beeld

Mogelijk kwam de kersthereniging voort uit het moeilijke jaar dat de weduwe van de legendarische Amsterdamse volkszanger achter de rug heeft. Ze liet zich in april vrijwillig opnemen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Hilversum. ,,Het werd haar allemaal te veel'', zei dochter Roxeanne over die tijd. Zo'n maand later ging het weer wat beter en keerde Rachel terug naar huis. ,,Mama heeft weer zin in dingen en is levenslustig'', zei Roxeanne.



Het is niet duidelijk of André inmiddels ook vrede heeft gesloten met zijn oudere zus (25), die onlangs na een eerdere miskraam onthulde dat ze weer zwanger is.