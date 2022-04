Trotse Olivia Rodrigo laat Grammy kapotvallen

Olivia Rodrigo geeft geen tweede concert in Nederland, ondanks veldslag rond tickets

Hitzangeres Olivia Rodrigo heeft vanochtend binnen no-time haar concert in de Amsterdamse Afas Live uitverkocht. Daarin passen zo’n 6000 mensen, in de wachtrij op de site van Ticketmaster stonden op het hoogtepunt 19.000 belangstellenden, zegt organisator Mojo tegen deze site. Slecht nieuws voor de fans: de 18-jarige ster geeft geen tweede concert in Nederland.

