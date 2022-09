Trouw tot het einde: Elizabeths corgi's en paard ook bij uitvaartplechtigheid

Theu Boermans regisseert boekverfil­min­gen Siegfried en Grand Hotel Europa

Theu Boermans (Soldaat van Oranje de Musical) is de nieuwe regisseur van Siegfried, gebaseerd op het gelijknamige boek van Harry Mulisch. Het was de bedoeling dat Frans Weisz de film zou maken, maar dat is niet langer het geval. Boermans verklapt aan deze website zich nog over een andere boekadaptatie te buigen: Grand Hotel Europa van schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

