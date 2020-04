Tuinman Tom komt met eigen boek over tuinieren

,,Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen groene oase kan creëren. Ongeacht de afmetingen, want ook op een balkon en terras of in een kleine stadstuin kun je zaaien, oogsten en heerlijk genieten van het buitenleven”, aldus Tom.

Voormalig Boer Zoekt Vrouw-deelnemer Tom Groot is sinds 2015 te zien in Eigen Huis & Tuin, naast timmerman Thomas Verhoef en presentatrice Evelyn Struik. Toen RTL begin deze maand bekendmaakte dat het klusprogramma stopt in zijn huidige vorm vanwege de hoge kosten, was dat voor Tom even slikken. ,,Dat is jammer. Het kwam wel hard aan natuurlijk.”