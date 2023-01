Tulsa King: zo slecht is Sylvester Stallone echt niet

serierecensieZou Sylvester Stallone (76) ooit de moed hebben om in een speelfilm of televisieserie een pure slechterik te spelen? In de misdaadserie Tulsa King krijgt hij volop de kans om een verdorven personage neer te zetten. Maar het pakt toch weer anders uit.

Tulsa King Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Misdaadserie (SkyShowtime)



De feiten: in zijn rol als maffioso Dwight Manfredi zit Stallone een straf uit van 25 jaar omdat hij twee moorden op zijn geweten zou hebben. Vermoed wordt dat hij niet de dader is, maar Dwight, nota bene vernoemd naar president Dwight D. Eisenhower, houdt zijn kaken stijf op elkaar. Hij piekert er niet over om zijn maffiamaten te verraden. Per slot van rekening maakt hij deel uit van deze familie, zijn enige houvast.

Als hij na het uitzitten van zijn straf in New York zijn kornuiten bezoekt staat hem een onaangename verrassing te wachten. In plaats van een warme begroeting wordt hij verbannen naar het provinciale Tulsa om een eigen imperium op te bouwen. Als reactie op deze vernedering slaat Dwight zijn jonge opvolger een kraakfractuur, maar verder accepteert hij zijn lot gelaten.

Al snel wordt duidelijk dat Stallone van zijn personage geen meedogenloze misdadiger wil maken. Hij deelt links en rechts een paar tikken uit, intimideert erop los en hunkert naar zijn eigen familie, maar zijn dochter wil hem na al die jaren niet meer ontmoeten.

Een dergelijke ruwe bolster, blanke pit-rol is Stallone wel toevertrouwd. Hij is zowel stoer als kwetsbaar. Bovendien moet hij na een kwart eeuw isolatie wennen aan de moderne technieken. Een I-Phone ? Nooit van gehoord. Een credit card? Waarom zou hij met plastic geld betalen als zijn zakken gevuld zijn met stapels, bijeen gestolen bankbiljetten?

Tulsa King toont een man die eigenlijk niet meer past in de huidige tijd. Over zijn leeftijd grapt hij: “Ik was een teenager toen Kennedy werd vermoord, dus reken maar uit.”

De dialogen in deze misdaadserie zijn messcherp. En met zijn droogkomische kwaliteiten past deze rol Stallone als een bokshandschoen. Maar een echt slecht mens mag Dwight niet worden genoemd.

Meer van onze recensies lezen? Zoek hieronder een serie of blader door de artikelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.