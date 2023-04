Tv-aanbieders als Ziggo, KPN en T-Mobile willen deel rechten Eredivisie: ‘Winst terug naar clubs’

TV-aanbieders DELTA, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo hebben maandag een voorstel om voetbal breder beschikbaar te maken via televisie naar de Eredivisie CV (ECV) gestuurd. De aanbieders willen met de ECV in gesprek over de televisierechten van de Eredivisie vanaf 2025. Het idee is dat eredivisieclubs ‘meer regie en meer inkomsten’ krijgen dan met het huidige systeem, laat een zegsman weten.

De voetbalrechten worden nu geëxploiteerd door de ECV en een buitenlandse partij, is in een gezamenlijk bericht hierover te lezen. Doel is om de exploitatie van de rechten terug naar Nederland te halen. ‘De Nederlandse tv-aanbieders hebben samen het bereik om eredivisievoetbal in alle Nederlandse huishoudens beschikbaar te maken’, is in het bericht te lezen.

Precieze details zijn nog niet te geven, laat een woordvoerder weten, want die moeten uit een gesprek met de ECV volgen. Het idee is dat een ‘nieuw systeem’ wordt gecreëerd waarbij eredivisieclubs ‘een fiks deel van de winst op rechten terugkrijgen’. ‘De winst gaat op dit moment naar aandeelhouders van ESPN in Amerika, daar zien de clubs niks van terug. We willen een groot deel van de winst terugbrengen naar de club.’

Meer vrijheid voor clubs

Clubs krijgen met het voorstel ‘meer flexibiliteit om met rechten aan de slag te gaan’. ‘Op dit moment zitten alle rechten bij één partij en dus kunnen die clubs niet meer die beelden zelf vrijelijk streamen. Straks, als dit voorstel wordt aangenomen, is het mogelijk dat iedere individuele club over beelden kan beschikken en via platforms kunnen aanbieden.’

Naast de garantie dat voetbal in de toekomst breed beschikbaar blijft, biedt dit voorstel volgens een woordvoerder mogelijk garantie dat het betaalbaar blijft. ,,Nu is er één partij die de prijs bepaalt, straks zijn dat vier partijen die met elkaar concurreren.”

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: