Tv-kijken in coronatijd: na de nieuwshonger komt het vermaak

Wendy van Dijk gaf Gerard (92) de laatste verrassing van zijn leven

3 februari Zelfs toen tv-presentatrice Wendy van Dijk in beeld verscheen bij kunstuitleen SBK in Dordrecht had oud-Dordtenaar Gerard van Wezel (92) nog niets door. Langzaam drong tot hem door dat hij vlak voor zijn dood alsnog de expositie kreeg die hij nooit gewild had.