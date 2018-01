Tv-kijkers boos om 'racistische' grap afhaalchinees SBS-ster Viktor Brand

video's Diana Ross (73) gaat swingend uit haar dak in homobar

8:07 Ze is inmiddels 73 jaar, maar swingen kan de Amerikaanse superster Diana Ross nog steeds. De seniore hitzangeres was zaterdagavond met haar zoon in The Abbey: een beroemde homotent in West-Hollywood. En daar ging ze volledig uit haar dak op de dansvloer, zo blijkt uit filmpjes die op YouTube staan.