Tv-kijkers lyrisch over Frans Bauer in The Voice Senior

Jennifer Lopez en verloofde aange­klaagd voor overrijden fotograaf

10:45 Een Amerikaanse fotograaf heeft superster Jennifer Lopez (50) en haar verloofde, oud-honkballer Alex Rodriguez, aangeklaagd omdat het koppel in een auto zat die hem in oktober vorig jaar in hartje Los Angeles overreed. Volgens paparazzo Liyanage Perera zouden Lopez en Roderiguez hun privéchauffeur de opdracht hebben gegeven door te rijden, terwijl overduidelijk was dat hij in de weg stond.