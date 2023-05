Tv-kok Martha Stewart (81) oudste badpakmodel ooit voor magazine Sports Illustrated

De vermaarde tv-kok Martha Stewart schittert dit jaar op de cover van het bekende badpaknummer van Sports Illustrated en heeft daarmee een primeur te pakken. De Amerikaanse zakenvrouw, in Nederland te zien bij 24Kitchen, is met haar 81 jaar het oudste covermodel ooit voor de jaarlijkse badpakeditie.

Elk jaar brengt het tijdschrift Sports Illustrated een speciale editie uit. Dit badpaknummer staat vol vrouwen die niet alleen vanwege hun uiterlijke, maar ook vanwege hun innerlijke schoonheid zijn gekozen, aldus het blad. Een van hen is dit jaar dus de 81-jarige Stewart. Andere covermodellen dit jaar zijn zangeres Kim Petras, actrice Megan Fox en model Brooks Nader.

,,Toen ik hoorde dat ik op de cover van Sports Illustrated Swimsuit zou komen te staan, dacht ik: ‘Oh, dat is best goed.’ Ik word de oudste persoon ooit, denk ik, op de cover’’, zegt Stewart in een interview over de cover met The New York Times. ,,Ik denk niet veel na over leeftijd, maar ik dacht dat dit een beetje historisch is en dat ik er maar beter goed uit kan zien.’’

Stewarts covershoot betekent inderdaad dat ze nu de oudste vrouw is die ooit poseerde voor de badpakuitgave van Sports Illustrated. Ze overtreft de moeder van Elon Musk, het model Maye Musk, die in 2022 poseerde toen ze 74 jaar was.

IJdelheid

Met de cover moedigt Martha Stewart oudere vrouwen aan om ‘er goed uit te zien en zich goed te voelen’. Zelf vond ze de fotoshoot overigens wel een grote uitdaging. ,,Ik moest ervoor zorgen dat ik klaar was om in badpak te poseren. Het vergde een beetje ijdelheid, maar ook een beetje vertrouwen’’, zegt ze in een interview. ,,Ik dacht: ‘Als ik me fysiek en mentaal goed genoeg voel om zoiets te doen, ben ik er klaar voor’”.

Martha Stewart werd beroemd in de jaren tachtig door het schrijven van kookboeken na haar succes als chef-kok. Inmiddels is ze een van de bestverkochte auteurs en heeft ze al 99 boeken op haar naam staan. In 1990 lanceerde ze haar tijdschrift, Martha Stewart Living. Tegenwoordig is ze veel actief op sociale media, waar ze onder meer van alles over lifestyle deelt.

