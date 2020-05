Tv-producent doet boekje open over Tiger King: ‘Ik wist al snel dat het geen goed persoon was’

In wat hij zelf zijn allerlaatste interview noemt met betrekking tot Tiger King, vertelt Rick Kirkham over zijn ‘nachtmerrie’ en de bizarre voorvallen in de G.W. Zoo. Kirkham onthult naar eigen zeggen de echte waarheid over het Netflix-fenomeen, voor wie hij destijds een realityshow zou maken. Maar al snel kreeg hij door wat voor vlees hij in de kuip had. ,,In eerste instantie mocht ik hem graag”, zegt Kirkham in het interview. ,,Hij was echt een persoonlijkheid en leuk om mee om te gaan. Maar dat veranderde na een paar maanden toen ik de echte Joe Exotic leerde kennen.”