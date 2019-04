Tv-programma’s verliezen het van zomerse temperaturen

In de top 25 van best bekeken programma’s van gisteravond staan er niet meer dan drie programma’s tussen die meer dan een miljoen kijkers hebben getrokken. Die cijfers liggen normaal gesproken veel hoger. Als oorzaak ligt dan ook de zomerse temperatuur van gisteren voor de hand.



Het Achtuurjournaal staat met 1.418.000 kijkers op de eerste plek. Daarna volgt The Voice Kids. De talentenjacht was goed voor 1.256.000 nieuwsgierigen. De vier finalisten zijn inmiddels bekend: Sezina, Ralph, Robin en Silver gaan de strijd met elkaar aan. Astrid Joosten wist de kijkers ook te boeien: zij trok 1,1 miljoen kijkers met haar kennisquiz 2 voor 12.



Overige programma’s die het - ondanks het zomerweer - goed deden waren Pauw (842.000) en Veronica Inside (621.000). De talkshow van Margriet van der Linden, M, trok 650.000 kijkers. De presentatrice heeft heel wat kijkcijfers moeten inleveren door het warme weer, want eerder deze week was haar programma nog goed voor meer dan een miljoen kijkers.