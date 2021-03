Tv-serie Fargo krijgt vijfde seizoen

De zwarte komedieserie is gebaseerd op de gelijknamige film Fargo (1996) van de regisseursbroers Joel en Ethan Coen. Net als in de film staat een misdaad in een kleine Amerikaanse plaats centraal. Elk seizoen van de tv-serie heeft een ander verhaal en een andere cast. Zo speelden Billy Bob Thornton en Martin Freeman de hoofdrollen in de eerste reeks uit 2014 en is onder anderen Chris Rock te zien in het vierde seizoen, dat vorig jaar werd uitgezonden.