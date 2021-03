TV-tips voor dit weekend: Hoge bomen en poedelnaakte gasten

videoNu we door de maatregelen rond het coronavirus kampioen zijn in bankhangen, zetten we de tv-tips voor je op een rij. Dit is er dit weekend op de buis te zien.

ZATERDAG 20 MAART

Even tot hier START

NPO 1 – 21.30

Afl. 1/7 (2021)

Jeroen Woe en Niels van der Laan zijn terug met satire op de zaterdagavond. Over het vijfde seizoen is nog niets bekend, behalve dat het weergaloos wordt. Met een publiek dat thuis zit, een muzikale held en natuurlijk de eenmansband van Miguel Wiels.

Hoge bomen START

SBS6 – 21.50

Afl. 1/7 (2021)

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen heeft Jeroen van der Boom stylist Fred van Leer aan de piano zitten. Hij vertelt voor het eerst openhartig over zijn moeilijke periode van het afgelopen jaar.

Volledig scherm Jeroen van der Boom en Fred van Leer © SBS

Sterren op het doek

NPO 2 – 20.40

Afl. 2/8 (2021)

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib vertelt over haar eerste periode in Nederland, toen haar moeder en zij werden herenigd met haar vader in Rotterdam-Zuid. In Jeugdtheater Hofplein wordt ze door drie vrouwelijke kunstenaars vastgelegd op het doek. Özcan Akyol ontdekt welke momenten haar strijdlustig hebben gemaakt.

Beck

NPO 3 – 20.25

Afl. 3/4 (2020)

Wanneer in hartje Stockholm een brute moordaanslag wordt gepleegd, komt het team van Beck in actie. Alex raakt persoonlijk bij de zaak betrokken, wanneer ze een van de getuigen blijkt te kennen. Ondertussen bevindt Martin Beck zich in een niet te benijden positie.

ZONDAG 21 MAART

GEWOON. BLOOT. NIEUW

NPO 3 – 19.25

Afl. 1/8 (2021)

Vraag jij je soms af of je lichaam wel normaal is? Niet zo gek, want op Instagram, Snapchat en TikTok lijkt iedereen perfect. Veel mensen gebruiken filters, make-up of gaan zelfs onder het mes. Een groep kinderen vraagt doodgewone mensen het hemd van het lijf. Want de gasten zijn poedelnaakt.

Volledig scherm © NTR

Peaky Blinders START S1

BBC First – 20.00

Afl. 1/6 (2013)

Onder leiding van de charismatische Thomas Shelby (Cillian Murphy) klimt de Britse straatbende Peaky Blinders op in de onderwereld van Birmingham na de Eerste Wereldoorlog.

Interstellar

Veronica – 20.00

4/5 sterren – IMDb 8.6 (2014)

Op zoek naar een bewoonbare planeet zijn drie astronautenteams via wormgaten in een verre sterrenstelsel terechtgekomen. Het contact met hen is verbroken en voormalig astronaut Joe Cooper (Matthew McConaughey) begint met zijn collega dr. Amelia Brand (Anne Hathaway) en twee wetenschappers aan een gevaarlijke missie.

Anne Frank Remembered

History Channel – 20.30

(1995)

Deze met een Academy Award bekroonde documentaire vertelt het verhaal van de familie Frank en presenteert het eerste volledig afgeronde portret van hun onbezonnen en vrijgevochten dochter Anne.

NCIS

20.30 – Net5

Afl. 8/16 (2021)

Jack Sloanes naam wordt gevonden in Afghanistan bij een verlaten bus. De chauffeur is dood, maar waar zijn de meisjes die hij vervoerde? Terwijl Sloane en Gibbs een retourtje Afghanistan boeken, probeert de rest van het team achter de identiteit te komen van een hacker, die compromitterende informatie naar de Taliban heeft gemaild.