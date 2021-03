TV-tips voor dit weekend: Lego Masters, De Verraders en Ik Vertrek

Nu we door de maatregelen rond het coronavirus kampioen zijn in bankhangen, zetten we de tv-tips voor je op een rij. Dit is er dit weekend op de buis te zien.

ZATERDAG 13 MAART

Lego Masters START S2

RTL 4 – 20.00 uur

Afl. 1 (2021)

De strijd is begonnen! De teams bouwen samen een geweldig en fantasierijk pretpark. Als de bouwers na 15 uur uitgeput maar voldaan denken dat ze klaar zijn, volgt er een twist. De presentatie is in handen van Ruben Nicolai en Kürt Rogiers.

Ik vertrek

NPO 1 – 20.30 uur

Afl. 8/10 (2021)

Achterhoekers Jurgen (52) en Marieke (37) houden van het goede leven en daar hoort een goed glas wijn bij. Op Sardinië hebben ze een vrijstaande woning met eigen wijngaard gekocht. Hier willen ze geen Bed & Breakfast, maar, hoe kan het ook anders, een Bed & Wine starten.

Sterren op het doek START

NPO 2 – 20.35 uur

Afl. 1/8 (2021)

Freek Vonk is de eerste gast van presentator Özcan Akyol in het nieuwe seizoen. Hij vertelt onder meer over zijn jeugd en de band met zijn ouders. Drie kunstenaars proberen Freeks vuur te vangen op hun doek.

We Want More START S2

SBS6 – 21.00 uur

Afl. 1/7 (2021)

Wie weet dit seizoen iedereen met zijn stem te ontroeren en gaat ervandoor met honderdduizend euro? Alle muziekstijlen zijn welkom, van jong tot oud en van koor tot solist. De presentatie is in het nieuwe seizoen in handen van Wendy van Dijk en Britt Dekker.

De Verraders NIEUW

RTL 4 – 21.35 uur

Afl. 1 (2021)

Avontuurlijk spelprogramma waarin achttien BN’ers in een Limburgs kasteel strijden om 50 kilo zilver. Drie van hen zijn in het geniep Verraders en weigeren die pot te delen. De rest van de kandidaten zijn de Getrouwen en zij doen er alles aan om de Verraders in hun midden te identificeren voor het te laat is.

ZONDAG 14 MAART

Lodewijks groene geluk NIEUW

RTL 4 – 17.30 uur

Afl. 1 (2021)

Tuinman Lodewijk Hoekstra reist samen met weervrouw en klimaatdeskundige Helga van Leur kriskras door het land om leefomgevingen te vergroenen. Elke aflevering wordt één project van A tot Z gevolgd.

vtwonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 18.55 uur

Afl. 4/8 (2021)

Lindie en Stefan zijn ruim vijf jaar samen als ze hun eerste koopwoning in Zoetermeer vinden. Alleen lopen ze tegen enorme smaakverschillen aan. Zal het het vtwonen-team lukken om het huis zo in te richten dat zowel Lindie als Stefan er gelukkig in zijn?

NOS Jeugdjournaal: Verkiezingen

NPO 3 – 19.20

(2021)

De lijsttrekkers van de zes grootste partijen in de Tweede Kamer gaan de strijd met elkaar aan. Aan de hand van voorbeelden en stellingen vertellen zij over hun standpunten bij de voor kinderen belangrijke thema’s. Daarnaast beantwoorden ze vragen van kinderen in de studio en nemen ze deel aan een quiz.

De vuilnisman

NPO 2 – 20.25 uur

Afl. 3/6 (2021)

Sinds het ontstaan van onze intensieve melk- en vleesproductie hebben veehouders meer mest dan ze kwijt kunnen. Pakweg vijftien jaar geleden werd het ei van Columbus gepresenteerd: co-vergisters. Maar de vergisters slurpen subsidie en het blijken ideale apparaten om er allerlei illegale afvalstromen in te laten verdwijnen.

Gravity

Veronica – 22.50 uur

5/5 sterren – IMDb 7.7 (2013)

Tijdens een ruimtewandeling vernielt ruimteschroot de shuttle van twee astronauten (Sandra Bullock en George Clooney). Ze bevinden zich hulpeloos in een baan om de aarde en hun enige hoop is een nabij gelegen Russisch ruimtestation.